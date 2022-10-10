ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

10 October, 2022

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمين عام النقابة العامة للمهن الهندسية الزراعية على مستوى ليبيا م. علي إبراهيم، والأعضاء عبد الحفيظ الزويل، مصطفى الوحيشي، سالم العبدلي، وذلك بمكتبه في مدينة القبة، لبحث مستجدات العمل في النقابة.

وفي ختام اللقاء كرم الحاضرون، فخامة رئيس مجلس النواب، لمجهوداته الوطنية في سبيل حلحلة الأزمة الليبية.