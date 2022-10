الأبلق لـ الجزيرة: من واجب حكومة الدبيبة الدفاع عن الاتفاقية مع تركيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان إن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة تمثل استكمالًا لاتفاقية التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة فائز السراج عام 2019.

الأبلق خلال مشاركته في برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة ” القطرية الأحد، رأى أن هذه الاتفاقية منحت ليبيا حصة كبيرة من المنطقة الاقتصادية الخاصة في مياه حوض البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن من واجب حكومة الدبيبة باعتبارها “حكومة شرعية” أن تدافع عن المصالح الإستراتيجية العليا للشعب الليبي أمام الأطماع الإقليمية والدولية.

واعتبر الأبلق أن المنطقة البحرية المسماة المنطقة الاقتصادية الخاصة تم اقتسامها بين تركيا وليبيا بحكم الجوار البحري ووفق القانون الدولي واتفاقية البحار.

الأبلق ختم بالقول: “أنه إذا كانت هناك جهة أو جهات متضررة من هذه الاتفاقية، فعليها اللجوء لمؤسسات القضاء الدولي لإثبات حقوق كل دولة على حدة”.

