المنفوخ: نسعى للوصول لصيف 2023 بدون طرح الأحمال

الوطن – رصد

قال المدير العام للشركة العامة للكهرباء، عبدالحميد المنفوخ، إن الشركة تسعى لتصل لصيف 2023 بدون طرح أحمال للكهرباء، عن طريق وضع خطة فنية مدروسة، لمواجهة ذروة الشتاء والصيف القادمين، كما يوجد 4 مشاريع رئيسية لتوليد الكهرباء من بينها مشروع أوباري و مصراتة الاستعجالي.

وأضاف المنفوخ، أن الشركة لديها 19 محطة توليد تيار كهربائي في كامل الأراضية الليبية، وتولد ما بين 5600 إلى 6200 ميجاوات، وتعمل 24 ساعة، كما تهدف لصيانة أكثر من 21 وحدة توليد كهرباء قبل صيف 2023، لا سيما العقود مع شركات أجنبية جاهزة وموقعة ، لكنها بحاجة لتعزيز مالي للتنفيذ.