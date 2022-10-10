الجزيرة: الليبيون يبيعون ممتلكاتهم بحثًا عن علاج للسرطان

قالت قناة الجزيرة الممولة قطريا، في تقرير لها إن مرضى السرطان من الشعب الليبي يبيعون ممتلكاتهم بحثاً عن جرعة علاج الكيماوي لمرضى السرطان في ليبيا، تتكلف أكثر من 3000 دولار.

وبحسب التقرير تُقدر أعداد المصابين بالسرطان رسميًا في ليبيا بما بين 25 و30 ألفا، منهم 6 إلى 8 آلاف طفل، رغم أن تقديرات الأطباء تفوق هذه الأرقام بكثير.

وفي التقرير أكد رئيس المجلس العلمي للبرنامج الوطني لمكافحة السرطان، حسين كموكا، أن الملف ثقيل وإدارته سيئة، لافتا إلى أن ملف الأورام يُعد من بين القطاعات الأكثر تأثرًا، بعد عام 2011م.

وذكر التقرير أن مراكز علاج الأورام، عددها 6 في مصراتة و صبراتة و بنغازي و سبها و طرابلس و سرت، كافية نظريًا للتعامل مع المصابين بالمرض خلال العقدين القادمين، لكن احتياجاتها بحاجة لدعم واهتمام.

وأوضح التقرير أن عدم دعم مراكز الأورام واضح للعيان، فوزارة الصحة دعمت المراكز من حيث البنى التحتية والمعدات لكن ليس في الجانب البشري.

وكشف التقرير أن العدد الموجود حاليًا من المستشارين والاختصاصيين في أمراض الأورام غير كافٍ، ولا يتناسب مع عدد المرضى الذين يتم تشخيصهم سنويًا.