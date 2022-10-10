الدبيبة يهنئ الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التهاني للطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية وبالأخص المتحصلين على التراتيب الأولى.

وقال الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” “أبارك لأبنائي المتحصلين على التراتيب الأولى في الشهادة الثانوية وهم: عائشة عمران (أدبي)، فاطمة العباني (علمي)، فاطمة أبوراوي (ديني)، صفوان طابون (ديني)”.

كما هنأ الدبيبة الطلاب الذين نجحوا ونسبتهم (59.56%)، متمنيا لهم التوفيق، كما دعا الطلاب الذين لم يوفقوا لبذل مزيد من الجهد.

واِعتمد وَزِير التَّربية والتَّعليم موسى المقريف ومُدير المركز الوطني للامتحانات المُكلَّف محمود الفالي صباح اليوم الاثنين نتِيجة اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي لـ 112 ألفاً و 669 طالباً وطالبة، للعام الدِّراسي 2021 – 2022م بنسبة نجاح عامة بلغت 59.56% وسجّلت نسبة النّجاح فِي القسم العلمي 64.73%، و40.30% للقسم الأدبي و 34.48 % للتعليم الديني.