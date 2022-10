هريدي: السلوك التركي في ليبيا وشرق المتوسط يثير الكثير من مخاوف للحكومة المصرية

ليبيا- قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إن السلوك التركي في شمال أفريقيا وشرق المتوسط يثير الكثير من مخاوف الحكومة المصرية.

هريدي خلال مشاركته في برنامج “المسائية” الذي يبث على قناة “الجزيرة ” القطرية، أضاف: “الحكومة المصرية عبرت لنظيرتها التركية مرارًا عن خلافها مع الاستراتيجية التركية في ليبيا”.

وأكد أن الحدود الجغرافية الليبية المصرية التي تمتد 1200 كيلومتر تلزم القاهرة بمتابعة كل ما يقع في الداخل الليبي.

وأوضح أن منطقة شرق المتوسط تشهد صراعًا بين محاور إقليمية وأخرى دولية وأن المنظور المصري للمنطقة يقوم على أن الثروات الموجودة في هذه المنطقة يجب أن تكون مصدرًا لتعايش السلمي بين جميع شعوب المنطقة.

وشدد هريدي على أن المشكلة في ليبيا تتحدد في أزمة الشرعيات؛ وطالما لم يتم حسم هذه القضية، فإن المنطقة ستظل مفتوحة على مزيد من التصعيد.

