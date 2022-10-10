السنوسي: حرمان الراسبين من الدخول للدور الثاني قرار معيب لا قيمة له

الوطن|رصد

أكد الخبير لاقانوني حفيظ السنوسي بأن حرمان طلبة الثانوية العامة في أكثر من ثلاث مواد دراسية من الدخول للدور الثاني يعتبر خطأ ضمن القانون.

وأوضح السنوسي سبب ذلك من خلال الإشارة إلى قانون التعليم رقم 18 لسنة 2010م الذي نص على أن تجرى الامتحانات على دورين أول وثان، ولم ينص هذا القانون او يحدد عدد المواد التي يحق للطالب الراسب ان يدخل بها للدور الثاني.

ووصف الخبير القانوني قرار السلطة التنفيذية الذي ينص على عدم السماح للطالب الراسب في اكثر من ثلاث مواد دراسية الدخول للدور الثاني بالقرار المعيب والذي لا قيمة قانونية له.

وأضاف السنوسي خلال توضيح له أن اللوائح التنفيذية هي القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية لغرض تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية باعتبارها السلطة المختصة بتنفيذها ، ولأنها الأقدر من السلطة التشريعية على تنظيم هذا التنفيذ في تفصيلاته وفقاً لضرورات العمل