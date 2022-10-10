أقيم اليوم الاثنين حفل تخريج الدفعة الرابعة من منتسبي جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة الداخلية. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن حفل التخرج أقيم بحضور وزير العدل حليمة البوسيفي ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية لواء عبدالباسط فرارة ومدير إدارة العلاقات والتعاون المكلف لواء جلال هويدي ورئيس مكتب المراسم بادارة العلاقات والتعاون لواء عبدالباسط الطبال وعدد من الضباط بوزارتي الداخلية والعدل، والفرقة النحاسية للشرطة ووحدة طابور حرس الشرف بوزارة الداخلية. وتخلل الحفل عروض لكراديس الخريجين ولوحات فنية تظهر التدريبات التي تلقاها الخريجين خلال فترة التدريب.

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