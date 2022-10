محلل يوناني: مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الدبيبة تنتهك الحدود البحرية لليونان ومصر

ليبيا – أكد المحلل السياسي اليوناني يانيس كوتسوميتس أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة عبد الحميد الدبيبة، تنتهك الحدود البحرية لليونان ومصر.

كوتسوميتس وفي مداخلة له عبر برنامج “المسائية” الذي بث على قناة “الجزيرة” القطرية ،قال: “لا مبرر لمثل هذه الاتفاقيات طالما أنه لا يمكن بناء حق على أساس اتفاقية بين بلدين”، معتبرًا أن حكومة الدبيبة حكومة تصريف أعمال وليست مؤهلة للتوقيع على الاتفاقيات الدولية.

وأضاف أن السياسة التركية في المنطقة تقوم على فرض واقع جديد من خلال طموحات جارفة للسيطرة والتوسع في جميع منافذ حوض المتوسط وشمال أفريقيا.

