المنقوش والسفير الإيطالي يناقشان تطورات الساحة الليبية

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشيني”؛ لمناقشة أخر التطورات السياسية على الساحة الليبية، وجهود الوزارة وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية من أجل تعزيز الاستقرار والسلام بالبلاد.

وأكدت الوزيرة على البدء الفعلي في خطوات تمهيد الاستقرار السياسي وصولا لانتخابات وفق خارطة طريق مختصرة واضحة المعالم، تحدد الالتزامات تجاه العملية الانتخابية، وتُجنب أي سيناريوهات لا تلبي تطلعات الشعب الليبي.

وهنأت المنقوش السفير الإيطالي على الحكومة الجديدة لبلاده، مؤكدة استعداد حكومتها التعاون معها، وبناء علاقات ومصالح مشتركة تخدم البلدين الصديقين، في عدة مجالات مختلفة، فضلاً على تثمين دور الاتحاد الأوروبي الذي يُعد شريكاً رئيسياً لليبيا اقتصادياً وسياسياً وتاريخياً، والعلاقة المميزة الثمينة التي تجمع بين ليبيا، وإيطاليا، كذلك التأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز علاقات قوية اقتصادياً وسياسياً.

وأعرب السفير الإيطالي، عن دعم بلاده للحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا وصولاً لتحقيق الانتخابات الوطنية، وفق قاعدة دستورية صحيحة، موضحاً أن استقرار ليبيا أمر أساسي وهام؛ لاستقرار منطقة البحر المتوسط.