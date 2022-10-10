اللافي يناقش مع المنقوش تنظيم العمل الدبلوماسي

تواصلت في ليبيا، المساعي الرامية إلى استكمال مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» مفاوضاتهما للوصول إلى «قاعدة دستورية» للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

وناقش محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مساء أمس، في طرابلس، مع ناجي مختار، النائب الأول لخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، آلية الوصول إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية، لإجراء انتخابات شاملة يشارك فيها الجميع على أسس ديمقراطية وقانونية.

وتزامن الاجتماع مع إطلاع عمر بوشاح، النائب الثاني للمشري، ريزيدون زانينقا، الأمين العام المساعد ومنسق البعثة الأممية، على المواد التي صوّت عليها مجلس الدولة واعتمدها، وسبل الوصول إلى توافق حول المواد الخلافية بين المجلسين.

والتقى عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، اليوم، وزيرة الخارجية في حكومة «الوحدة» نجلاء المنقوش، لمناقشة آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية والدولية.

ونقل مكتب اللافي، أن الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس، استعرض آلية تنظيم العمل الدبلوماسي بالسفارات في الخارج، وسبل تذليل جميع الصعوبات التي تواجه الجاليات الليبية، وتسهيل جميع الإجراءات لها، والعمل على تعزيز علاقات التعاون المشترك بين ليبيا والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة.

كما بحث اللافي، مع عبد الرزاق الخرماني، رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، في إجراءات تأمين المواقع النفطية التي تشمل الحقول النفطية والموانئ، واستمرار إنتاج النفط وتصديره وفق القوانين والآليات المعمول بها، كما بحثا سير عمل الجهاز ودوره في تأمين المواقع النفطية، وسبل تطوير أداء منتسبيه.

في غضون ذلك، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، إنه تسلم أمس، من لجنة خبراء القرآن الكريم نسخة من مصحف «القرآن الكريم»، سيتم إشهاره نهاية الشهر الجاري، بعد إجازته للبدء في الطباعة، نتيجة عمل استمر مدة خمس سنوات من المراجعة والتدقيق والرسم والتقييم من قبل لجنة موسعة من مشايخ وأساتذة القرآن الكريم من كل المدن الليبية.

وأوضح الدبيبة في بيان وزّعه مكتبه، أن أعضاء اللجنة شكروا دعمه بتخصيص الأموال اللازمة وإعطائهم الإذن بالتعاقد مع المطابع المتخصصة، ومتابعة إنجازه بعد توقف أكثر من 30 عاماً عن طباعته.

في المقابل، تعهد فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، لدى احتفاله أمس، بانضمام 1660 من الضباط الجدد بمناسبة «يوم الشرطة» بمدينة بنغازي شرق البلاد، بدعم القطاع الأمني ورفع مستوى التسليح والتدريب والتأهيل، وإدخال التقنيات العلمية لرفع مستوى الأداء والكفاءة في مجابهة الجريمة، واعتبر أن ما وصفها بالنماذج الأمنية المشوهة إلى زوال، ولا يمكن أن تحقق أي أمن أو استقرار.

وأصدرت حكومة باشاغا، الذي تابع مع نوابه ببنغازي، أداء الوزارات ولجان الأزمة، قراراً بتشكيل اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية، بإشراف وزير الحكم المحلي، كما قررت إعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وفي شأن مختلف، رصدت وسائل إعلام محلية ترتيبات لزيارة وشيكة يعتزم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» القيام بها إلى مدينة سبها في جنوب البلاد، خلال اليومين المقبلين، برفقة أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة، مشيرة إلى أن حفتر سيجتمع لاحقاً مع رؤساء الكتائب العسكرية في الجنوب، لمناقشة خطوات توحيد المؤسسة العسكرية، وتطورات المشهد السياسي والعسكري.