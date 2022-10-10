وفد النواب برئاسة النويري يشارك في مؤتمر برلماني دولي برواندا

وصل وفد مجلس النواب المشارك في أعمال الجمعية العامة (145) للاتحاد البرلماني الدولي إلى العاصمة الرواندية كيغالي ، ويضم الوفد الذي يترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري ” كلا من رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب د.” رمضان شمبش” و رئيس ديوان مجلس النواب “عبدالله المصري الفضيل ” ، حيث يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية العامة والنظر في طلبات إدراج بند طارئ في جدول الأعمال ، وكذلك الزخم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية و وقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان بالإضافة إلى مناقشة تقارير اللجان الدائمة.

ستشهد أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي اجتماعات اللجان الدائمة للجمعية والمجلس الحاكم وكذلك اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي.

الجدير بالذكر بأن أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي تنعقد في الفترة من العاشر إلى الخامس عشر من أكتوبر الجاري .