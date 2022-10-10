خلال اجتماع أمني.. الرئاسي يدعو لكشف ملابسات مقتل مهاجرين في صبراتة

أكد المجلس الرئاسي، ضرورة الكشف عن ملابسات مقتل عدد من المهاجرين بصبراتة ومعرفة أسماء المتورطين في هذه الجريمة البشعة في أسرع وقت ممكن، وإحالة الجُناة للجهات المختصة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس، عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، مع رئيس الأركان العامة للجيش، ووزير الداخلية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس أركان القوات البرية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وعمداء بلديات ومدراء أمن، صبراتة، الزاوية، صرمان، زوارة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللقاء بحث سُبل محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمحافظة على الأمن وخاصة أمن الحدود البحرية لمنع حركة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، وقطع جميع الطرق على تجار البشر في المناطق التي تنشط فيها ظاهرة تهريب البشر، وتشكيل لجنة تحقيق ومتابعة لهذا الملف.