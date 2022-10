ليبيا – قال عضو مجلس النوّاب جبريل اوحيدة إن تركيا تسعى لتحقيق مصالحها الاقتصادية على حساب ليبيا.

اوحيدة، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، أوضح أن الحكومة التركية انتهزت فرصة الوضع السياسي في البلاد، وقدمت الدعم السياسي والعسكري لحكومة تصريف الأعمال غير الشرعية، من أجل تحقيق مصالحها.

