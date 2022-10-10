الساعدي:  700 ألف متر مكعب كمية المياه المهدورة من المسار الأوسط

الوطن|رصد

كشف مدير المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي عن تعرض صمامات التغذية للمسار الأوسط لمشروع النهرالصناعي لأربعة اعتداءات خلال الـ 20 يوم الماضية مما تسبب في إيقاف الإنتاج المائي لعدد من المدن والقرى الواقعة على المسار.

وقال الساعدي في تصريحات تلفزيونية إن الاعتداءات تسببت في هدر كميات كبيرة من المياه تجاوزت ال600 إلى 700 ألف متر مكعب من المياه التي كانت من المفترض أن تصل إلى المواطنين .

وأعلن الساعدي في تصريحاته عن تأثر مناطق بنيوليد و ترهونة و الرحيبات و غريان و باطن الجبل من انقطاع المياه عنها نتيجة الاعتداءات.

وأشار مدير المكتب الإعلامي للجهاز إلى أنهم قاموا بضخ المياه بمعدل 200 ألف متر مكعب يومي وستكون هناك زيادة في كميات المياه في القريب العاجل.

ودعا الساعدي خلال تصريحاته الجهات المعنية لتفعيل القرار رقم 7 سنة 2021 الخاص بحرمة الاعتداء على مكونات النهر للقبض على المخربين مؤكدا أن النهر الصناعي هو المصدر المائي الوحيد الموجود في البلاد حتى اللحظة ونتمنى من المواطنين المحافظة عليه.

كما أوضح أن الجهاز بات يطمح إلى زيادة كميات الإنتاج إلى 2 مليون و600 الف متر مكعب خلال نهاية سنة 2023 ولكن بهذه الاعتداءات على صمامات النهر قد يكون الأمر صعب على حد وصفه.