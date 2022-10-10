السفارة في أوكرانيا تدعو الجالية الليبية للحذر

دعت سفارة ليبيا في أوكرانيا الجالية الليبية إلى أخذ الحيطة والحذر والتواصل معها في مختلف الظروف.

وأكدت سفارة ليبيا في أوكرانيا أتعرض عددا من المدن لقصف صاروخي مثل العاصمة كييف، ومدينة لفيف، وبولتافا والدنيبرو، ومدن اخرى .

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن العديد من القتلى والجرحى سقطوا في القصف الروسي على المدن الأوكرانية، متابعا: “روسيا تحاول تدمير بلادي ومحوها عن وجه الأرض“.

وأفاد التلفزيون الأوكراني، أن انفجارات تهز كييف والسكان يحتمون بمحطات قطارات الأنفاق، وسط ضربات صاروخية على مقاطعة لفيف وولاية خملينسكي في أوكرانيا.