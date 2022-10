الأمين: حان الوقت لإنهاء الانقسام ووجود حكومة واحدة معترف بها

ليبيا – علق المترشح الرئاسي فضيل الأمين على حداثة مقتل 15مهاجرًا في مدينة صبراتة، بالقول: “المشهد المروع لضحايا قارب اللاجئين يتحدث عن خطر تهريب المجرمين الذين يستفيدون من الاتجار بالبشر وعدم الاستقرار الذي لا يمكن الدفاع عنه وغياب القانون والنظام في ليبيا”.

الأمين وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أكد أن الوقت قد حان الوقت لإنهاء الانقسام ووجود حكومة واحدة معترف بها توحد ليبيا.

