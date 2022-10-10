البخبخي يتساءل عن مدى فائدة مؤتمر برلين الجديد لليبيين

الوطن|رصد

انتقد الأكاديمي والمحلل السياسي، يوسف البخبخي، عقد مؤتمر برلين الجديد، وتساءل عن مدى قدرة الليبيين على حل مشكلاتهم بعيدًا عن المجتمع الدولي.

وقال البخبخي في تصريح صحفي: “هل الليبيون بحاجة إلى خلخلة حالة الجمود وكسر حالة الصمت والتآمر التي لا تتوقف؟ هذا ضروري، ومن الواضح أننا عاجزون كمجتمع وشارع وقوة دافعة داخلية عن إسقاط هذه الأجسام المتهالكة والخروج بالمشهد لحالة من حالات الاستقرار، السؤال: هل نحن في حاجة لمؤتمر برلين 3؟ نحن مررنا بسلسلة من المؤتمرات والاجتماعات، ماذا كانت خلاصه هذه المؤتمرات؟ لا حل حقيقة”.

وأضاف منتقدًا المجتمع الدولي : “المجتمع الدولي قارب الازمة بشكل عبثي ويكرر نفسه، إما يعاني من حالة من اللامبالية والتكلس العقلي او أنه متآمر بكل أطرافه، كيف نقارب الحل ونسقط عليه ويكون جديًا؟ يجب أن نقلم فيه أظافر الانقلاب، منطق الاسترضاء واحتواء المشروع الانقلابي نتحدث عن استمرار الأزمة وبقاء المجتمع مكبلًا وإبقاء ليبيا في حالة اللااستقرار”.

وأردف: “من الممكن أن يجرى مؤتمر برلين، الإجرائية ليس هناك لها عوائق، مؤتمر برلين 3 أطراف دولية التأمت على أطراف محددة ولا أعتقد أنه سينتج عنه شيء جديد”.

واختتم بالقول: “هل نحن الآن حقيقة بحاجة لانتخابات رئاسية؟ وهل تمثل حلًا؟ هل على الساحة من يمتلك القدرة على أن يمثل رئيسًا واحدًا موحدًا للبلد؟ هذه أسئلة جوهرية، والفكرة أن نقدم حلولًا واقعية”.