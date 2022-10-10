المنفوخ: نخطط إلى أن نصل إلى «صيف 2023» بدون طرح أحمال للكهرباء

قال المدير العام للشركة العامة للكهرباء، عبدالحميد المنفوخ:” نسعى إلى أن نصل إلى صيف 2023 بدون طرح أحمال للكهرباء.

وأضاف المنفوخ، في تصريحات صحفية:” وضعنا خطة فنية مدروسة، لمواجهة ذروة الشتاء والصيف القادمين، ولدينا 19 محطة توليد تيار كهربائي في كامل الأراضي الليبي، تولد ما بين 5600 إلى 6200 ميجاوات، وتعمل 24 ساعة”.

ولفت إلى أن هذه المحطات تحتاج لصيانة دائمة، وخطتنا تهدف إلى إجراء صيانات لها”.

وتابع:” وضعنا خطة لتركيب أكثر من مليون عداد ذكي للدفع المسبق، مما يسهل على المستهلكين، ولدينا 4 مشاريع رئيسية لتوليد الكهرباء من بينها مشروع أوباري ومصراتة الاستعجالي، سيعملوا في 2023″.

وشدد على أن الشركة تهدف لصيانة أكثر من 21 وحدة توليد كهرباء قبل صيف 2023، ولدينا عقود مع شركات أجنبية جاهزة وموقعة ولكن نحتاج لتعزيز مالي لنبدأ في التنفيذ”.

واستطرد:” نحتاج مد يد العون من المؤسسة الوطنية للنفط، لتوفير الوقود والغاز اللازم لعمل هذه المحطات”.