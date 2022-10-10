ثابت يبحث فتح فروع للأكاديمية العربية للعلوم في ليبيا

بحث مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب ثابت، مع لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار، آلية فتح فروع للأكاديمية في ليبيا وتحديدا في مدينتي طرابلس وبنغازي، وذلك من أجل تخفيف معاناة الطلبة الليبيين الذين يضطرون للذهاب إلى خارج ليبيا من أجل الدراسة فيها.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المندوبية، طرح كافة المشاكل التي تواجه الطلبة الليبين الدارسين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والقضايا العالقة بين الأكاديمية والمحلقية الثقافية، وأبرزها المديونية المستحقة على الملحقية للأكاديمية، وآلية توحيد الجهود من أجل وضع الحلول لها في أسرع وقت ممكن.

وأكد ثابت أنه سيتم التنسيق زيارة لرئيس الأكاديمية إلى ليبيا من أجل لقاء عمداء جامعات طرابلس وبنغازي، للتشاور وتبادل الخبرات بين الطرفين.

وأشار ثابت، إلى أن سمعة الأكاديمية معروفة من خلال ما تقدمه من تشجيع لباحثيها وهو ما جعلها مركزًا للباحثين القادمين من جميع أنحاء العالم.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بحضور الدكتور أحمد حسين الفيتوري، الملحق الثقافي والاكاديمي بالسفارة الليبية بالقاهرة، والدكتور حسين أبوخنجر، مدير إدارة المعادلات العلمية بالمركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية بليبيا، والدكتور حسين اسحيب، المستشار القانوني بالمندوبية، بحث أوجه التعاون المشترك بين المندوبية الليبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتحديدا المؤسسات التعليمية التابعة لجامعة الدول العربية.