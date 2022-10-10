الجزائر تؤكد «توافق الرؤى» مع فرنسا بشأن الملف الليبي

أعلن رئيس الحكومة الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، توافقًا في الرؤى مع فرنسا في عدة مسائل من بينها الملف الليبي.

جاءت تصريحات بن عبدالرحمان عقب مشاورات أجراها مع نظيرته الفرنسية، إليزابيث بورن، التي تزور الجزائر يومي الأحد والإثنين. وقال رئيس الحكومة الجزائري: «هناك توافق في الرؤى بين الجزائر وفرنسا بشأن الملف الليبي والوضع بمنطقة الساحل ومحاربة الإرهاب والتطرف»، داعيًا إلى إعادة الحوار مع فرنسا بشأن تنقل الأشخاص والهجرة.

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وترأس رئيسا الحكومة اللجنة الحكومية الخامسة رفيعة المستوى بين الجزائر وباريس بحضور 16 وزيرًا فرنسيًا، وأفضت إلى توقيع 12 نصًا تضمنت «إعلانات نوايا» حول العمالة والتعاون الصناعي والسياحة والأعمال الحرفية والإعاقة، فضلًا عن اتفاقية شراكة في المجال الزراعي ومذكرة اتفاق حول الشركات الناشئة.

ورغم تأكيد رئيس الحكومة الجزائرية توافقهما بخصوص ليبيا، لكنه لم يذكر محاور التفاهمات المشتركة، خاصة أن الجزائر تعترف صراحة بشرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في حين تدعم باريس الحكومة المكلفة من طرف مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.