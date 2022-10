البيوضي: سنقاوم أي محاولة لخلط الأوراق لتحقيق مكاسب فردية على حساب إرادة الليبيين وتطلعاتهم

ليبيا – قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إنه لا يوجد أي اتجاه لإحياء لجنة 75 (أمميًا) والأمر مرتبط بتقاطع المصالح الفردية محليًا ورغبة البعض في لعب الأدوار السياسية.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه عمليًا فشل خارطة الطريق مرتبط بالمشاركين في صناعتها بعيدًا عن الصفات وآليات الاختيار.

ولفت إلى أن التدخل الدولي بات يأخذ اتجاهات متعددة وكل طرف يستخدم أدواته بطريقته، أما البعثة الاممية فتنتظر خطة باتيلي والتسويق لرؤية دولية أو إقليمية للأسف مصدره محليون مقتنعون بأن العمالة (وجهة نظر).

وشدد على أن الانتخابات هي الحل ويجب استكمال العملية الانتخابية من حيث توقفت، وأي محاولة لخلط الأوراق لتحقيق المكاسب الفردية والفئوية على حساب إرادة الليبيين وتطلعاتهم في اختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع سيقاومونها.

