محلل يوناني: مذكرة التفاهم التركية تنتهك الحدود البحرية لليونان ومصر

الوطن|رصد

علق المحلل السياسي اليوناني يانيس كوتسوميتس على مذكرة التفاهم الأخيرة بين تركيا والدبيبة قائلا إنها تنتهك الحدود البحرية لليونان ومصر.

أشار المحلل السياسي خلال تصريحاته على قناة الجزيرة إلى أنه لا مبرر لمثل هذه الاتفاقيات طالما أنه لا يمكن بناء حق على أساس اتفاقية بين بلدين”، معتبرًا أن حكومة الدبيبة حكومة تصريف أعمال وليست مؤهلة للتوقيع على الاتفاقيات الدولية.

ووصف المحلل السياسة التركية في المنطقة بأنها باتت تقوم على فرض واقع جديد من خلال طموحات جارفة للسيطرة والتوسع في جميع منافذ حوض المتوسط وشمال أفريقيا.