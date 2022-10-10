المنقوش لـ«السفير الإيطالي»: بدأنا في خطوات تمهيد الاستقرار السياسي

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشيني”؛ لمناقشة أخر التطورات السياسية على الساحة الليبية، وجهود الوزارة وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من أجل تعزيز الاستقرار والسلام بالبلاد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة، اليوم الإثنين، فإن المنقوش، أكدت البدء الفعلي في خطوات تمهيد الاستقرار السياسي وصولا لانتخابات وفق خارطة طريق مختصرة واضحة المعالم، تحدد الالتزامات تجاه العملية الانتخابية، وتُجنب أي سيناريوهات لا تلبي تطلعات الشعب الليبي.

وهنأت نجلاء المنقوش السفير الإيطالي، على الحكومة الجديدة لبلاده، مؤكدة استعداد حكومة الوحدة التعاون معها، وبناء علاقات ومصالح مشتركة تخدم البلدين الصديقين في عدة مجالات مختلفة.

وثمنت المنقوش، دور الاتحاد الأوروبي الذي يُعد شريكاً رئيسياً لليبيا اقتصادياً وسياسياً وتاريخياً، والعلاقة المميزة الثمينة التي تجمع بين ليبيا وإيطاليا، كذلك التأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز علاقات قوية اقتصادياً وسياسياً.

كما أعرب السفير الإيطالي عن دعم بلاده للحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا وصولاً لتحقيق الانتخابات الوطنية، وفق قاعدة دستورية صحيحة، موضحاً أن استقرار ليبيا أمر أساسي وهام؛ لاستقرار منطقة البحر المتوسط.