وزير الصناعة يبحث مع نقيب الفلاحين الأمن الغذائي في ليبيا

بحث وزير الصناعة والمعادن احمد ابوهيسة مع أمين عام نقابة الفلاحين أحمد أبو حلاله الأمن الغذائي في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بحث الصعوبات التي تواجه الفلاحين وسبل حلحلتها بالتنسيق مع وزاره الزراعه والجهات ذات العلاقة، ومتابعه الوزاره لشركات المطاحن والوقوف على المشاكل التي تواجه تلك الشركات والمصانع وكيفية خلق صناعات غذائيه بالاعتماد على الموارد المحليه في ذلك وفق المواصفات القياسية الليبية

ويأتي الاجتماع ضمن خطط وزراة الصناعة لتهيئة بيئة صناعية للمنتجات الغذائية وضمان الحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد.

يشار إلى أن اللجنه العليا للأمن الغذائي والتى تضم في عضويتها وزارة الصناعه والمعادن واتحاد الفلاحين تعمل على إعداد البرامج والخطط الكفيلة بتوفير برنامج أمن غذائي للدوله الليبيه.