شاهد في «هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار بمرزق

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين، الضوء على زيارة اللجنة المكلفة من النائب العام لمدينة مرزق، والتي تتكون من أعيان وحكماء المدينة لحصر ومعاينة الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية، وذلك بعد إعلان تحريرها من الجماعات المتطرفة، التي تسببت في تهجير أهلها بالكامل.

90 % أضرار مرزق.. وعودة 20 أسرة للمدينة

وقال الناطق باسم مجلس الأعيان والحكماء بمدينة مرزق، محمد عبدالنبي الذيب، إن النائب العام استجاب لنداء أهالي مرزق، ومن ثمَّ جرى تشكيل لجان فنية لحصر الأضرار والتي زارت المدينة ووجدت كل شيء مُدَّمر، وصارت «مدينة أشباح»، مع سرقة أسلاك الكهرباء وقطع أشجار، وهدم المنازل، حيث تتجاوز نسبة الضرر 90%، وبالتالي تقدر الخسائر المادية بالملايين.

وأضاف الذيب، في مداخلة مع البرنامج، أن ما يصل إلى 20 أسرة عادوا إلى المدينة، من بين أربعة آلاف أسرة مهجرة، يتجاوز عددهم 35 ألف مواطن.

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وتطرقت الحلقة إلى عدة ملفات أخرى، من بينها اعتماد وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي «2021-2022».

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