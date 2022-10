المؤسسة الوطنية للنفط تعلن رفع إنتاجها من النفط الخام إلى مليون و205 آلاف برميل

ليبيا – رفعت المؤسسة الوطنية للنفط الأحد إنتاجها من النفط الخام إلى مليون و205 آلاف برميل، مشيرةً إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 50 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.

المؤسسة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليار و 48 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أن توزيع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، بواقع 788 مليون قدم مكعبة لصالح الشركة العامة للكهرباء، و145 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و91 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و24 مليون قدم لمصانع الإسمنت.

