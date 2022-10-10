الدبيبة يهنئ طلبة الثانوية بمناسبة النجاح 

العنوان – طرابلس

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين التهاني لطلبة الشهادة الثانوية بعد إعلان النتيجة اليوم.

وقال الدبيبة في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”أبارك لأبنائي المتحصلين على التراتيب الأولى في الشهادة الثانوية عائشة عمران (القسم الأدبي) فاطمة العباني (القسم العلمي)، فاطمة أبوراوي (القسم الديني) صفوان طابون (القسم الديني)”.

وأضاف رئيس الحكومة :”كما أهنئ كل أبنائي التلاميذ الذين اجتازوا الشهادة الثانوية بنجاح ونسبتهم (59.56%)، متمنيا لهم التوفيق”.

وتابع :”أشد على أبنائي الذين لم يوفقوا لبذل مزيد من الجهد، وأحيي المعلمين وأولياء الأمور لجهودهم المبذولة”.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية، اليوم الإثنين، عن نتائج امتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة بنسبة نجاح بلغت 59,56 %.

وأوضحت الوزارة، أن نسبة النجاح في القسم العلمي بلغت 64,73% وفي القسم الأدبي بلغت 40,30% بينما بلغت في القسم الديني 34,48%.