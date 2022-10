ليبيا – أصدر وزير التخطيط والمالية في الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد قرارًا بتكليف عضو حرس الجمارك اللواء عادل عبدالعاطي محمد مفتاح بمهام مدير عام مصلحة الجمارك.

حماد وفي قراره الذي يحمل الرقم (29) لعام 2022 الذي تلقت المرصد نسخة طالب الجهات المختصة العمل باللقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

Shares

The post حماد يكلف اللواء عادل مفتاح بمهام مدير عام مصلحة الجمارك first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية