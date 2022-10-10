الرئاسي يؤكد على إحالة الجناة في جريمة قتل المهاجرين في صبراتة إلى جهات الاختصاص 

العنوان – طرابلس

أكد المجلس الرئاسي اليوم الإثنين على ضرورة إحالة الجناة في جريمة صبراتة وقتل عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى الجهات المختصة.

وشدد الرئاسي خلال اجتماعً أمنيً موسع، على معرفة أسماء المتورطين في هذه الجريمة البشعة في أسرع وقت ممكن، ومعرفة ملابسات القضية.

ودعا المجلس الرئاسي إلى محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمحافظة على الأمن وخاصة أمن الحدود البحرية لمنع حركة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.

وأفاد الرئاسي على ضرورة قطع جميع الطرق على تجار البشر في المناطق التي تنشط فيها ظاهرة تهريب البشر، وتشكيل لجنة تحقيق ومتابعة لهذا الملف.