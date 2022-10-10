ألغام بحرية من الحرب العالمية الثانية في ليبيا

عثرت قوات حرس السواحل غرب ليبيا على مجموعة من الألغام البحرية تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وعادة ما يتم الإعلان عن اكتشاف مخلفات من فترة الحرب السابقة ويتم التخلص منها بمعرفة فرق الهندسة العسكرية.

وقال المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة لقوات غرب ليبيا، أمس، إن فرق العمليات الخاصة تمكنت من تفجير لغم بحري من مخلفات الحرب العالمية الثانية، بحضور رئيس جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ اللواء رضا عيسى، بمنطقة النقازة بغرب ليبيا.

ويعتبر هذا اللغم الثاني الذي تم تفجيره، من قبل مجموعة العمليات الخاصة التابعة لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، (القطاع الأوسط).

ولفت المركز الإعلامي إلى أنه تم رصد 7 ألغام بحرية من مخلفات الحرب، بعد عمليات رصد وبحث، تم تفجير اثنين منها، وجارٍ سحب البقية.

ومطلع الأسبوع الجاري، أعلن مركز الطب الميداني والدعم في ليبيا، مقتل شخص وجرح اثنين آخرين نتيجة انفجار لغم أرضي في منطقة «عين زارة» جنوب شرقي العاصمة الليبية طرابلس.

ونشر الناطق باسم المركز مالك مرسيط، صوراً للعناصر الطبية وسيارات الإسعاف أثناء إنقاذ المصابين. وقال إن «بلاغاً وصل لغرفة طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس عن انفجار لغم أرضي في حي الكحيلي بعين زارة»، مؤكداً إصابة ثلاثة شباب ليبيين، ما أدى لوفاة الأول، وبتر ساق الثاني، فيما وصفت إصابة الثالث بالمتوسطة.