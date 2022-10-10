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انطلاق جلسات مشروع الميزانية التقديرية لعام 2023 بصندوق الضمان الاجتماعي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-بنغازي

أعلن صندوق الضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، انطلاق أولى جلسات اجتماع مشروع الميزانية التقديرية الخاصة بالصندوق وفروعه ومكاتبه لعام 2023.

وأشار المكتب الإعلامي لصندوق إلى أن اللقاءات واستضافة اللجان الفرعية عبر الدائرة المغلقة سيستمر على مدار أسبوعين من الانطلاقة بحسب ترتيبات إدارة المالية بنظام اجتماعين يوميا.

وافتتحت الجلسة الصباحية باجتماع مع فرعي الزاوية والجبل الأخضر يترأسها مدير الإدارة المالية خالد سرير.

في حين كانت الجلسة المسائية برئاسة، الصادق الشريف، الذي سيناقش مشروعات الفروع ذاتها بطريقة مُستقلة.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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