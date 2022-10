ليبيا – التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس سليمان الشنطي الأحد عددًا من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية بالدولة المتمثلة في حزب (الجبهة الوطنية، تكنوقراط، ليبيا النماء، تيار يا بلادي، التغيير، العدالة والبناء).

رئيس الهيئة أكد خلال اللقاء ضرورة مساهمة الجميع في بناء الدولة، موضحًا اختصاصات وأهداف الهيئة في تحقيق رقابة فعّالة على الجهاز التنفيذي، وضمان استقرار سير النظام العام بها، وتقديم أفضل الخِدمات للمواطنين.

وقدّم الحاضرون رؤيتهم حول ملف الانتخابات والأحزاب في الخارطة السياسية للبلاد،كما تم التطرق لعديدِ الجوانب المهمّة في الدولة.

Shares

The post الشنطي يشدد خلال لقائه عددًا من رؤساء الأحزاب على ضرورة مساهمة الجميع في بناء الدولة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية