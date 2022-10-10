بعد مذكرة تركيا والدبيبة.. باحث يدعو اليونان للاستعداد عسكريا

الوطن / رصد

قال الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الدفاعية في كلية كينغز كوليدج لندن، إيمانويل كاراجيانيس، إن هناك 3 سيناريوهات للتحركات التركية بعد توقيع مذكرات التفاهم مع الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف كاراجيانيس، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن السيناريو الأول هو أن تعمل سفن الحفر التركية في خليج السدرة قرب السواحل الليبية، دون التعدي على المنطقة الاقتصادية اليونانية الحصرية المطالب بها أو المحددة، وهذا ما سيبقي التوتر عند مستوى مقبول ويمنع التصعيد إلى أزمة عسكرية.

وفي السيناريو الثاني، توقع كاراجيانيس قيام أنقرة بتحدي حقوق اليونان السيادية جنوب جزيرة كريت، لكن السفن التركية ستظل تتجنب المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان ومصر.

أما السيناريو الثالث، فتقرر أنقرة إرسال سفينة حفر إلى المنطقة الاقتصادية اليونانية – المصرية، بمرافقة سفينة حربية من أجل فرض أحكام ما يسمى بمذكرة ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.

وقال كاراجيانيس إنه يجب التصدي للتهديدات التركية عبر الوسائل العسكرية المتاحة لليونان، وبقوة الإرادة السياسية لاستخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر.