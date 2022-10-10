«الرئاسي»: المنفي واللافي عقدا اجتماعاً أمنياً موسعاً بشأن مقتل المهاجرين بصبراتة

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، اجتماعاً أمنياً موسعاً بشأن مقتل عدد من المهاجرين غير الشرعيين بصبراتة.

وحضر الاجتماع، رئيس الأركان العامة في المنطقة الغربية محمد الحداد، ووزير الداخلية بدر الدين التومي، ورئيس جهاز المخابرات العامة حسين العائب، ورئيس أركان القوات البرية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وعمداء بلديات ومديرو أمن، صبراتة، الزاوية، صرمان، زوارة، بحسب بيان المجلس الرئاسي.

وبحث اللقاء، سُبل محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمحافظة على الأمن وخاصة أمن الحدود البحرية لمنع حركة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، وقطع جميع الطرق على تجار البشر في المناطق التي تنشط فيها ظاهرة تهريب البشر، وتشكيل لجنة تحقيق ومتابعة لهذا الملف.

وشدد المجلس الرئاسي، على ضرورة الكشف عن ملابسات هذه القضية ومعرفة أسماء المتورطين في هذه الجريمة البشعة في أسرع وقت ممكن، وإحالة الجُناة للجهات المختصة.