حكومة باشاغا تحتفل بالذكرى الـ 58 لتوحيد الشرطة في أقاليم ليبيا الثلاثة

العنوان-طرابلس

نظمت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، اليوم الإثنين، احتفالية لمناسبة الذكرى الـ 58 لتوحيد جهاز الشرطة في أقاليم ليبيا الثلاثة، وتخريج الدفعة 69 من أفراد الشرطة، في مقر معهد التنسيب بمدينة بنغازي.

وحضر الحفل رئيس الحكومة فتحي باشاغا، ونائبه علي فرج القطراني، ووزير الداخلية عصام أبوزريبة، وعدد من وزراء الحكومة، ومسؤولي الأجهزة الأمنية وضباط وضباط الصف بالوزارة.

ووجه باشاغا في كلمة له التحية والتقدير لضباط وضباط صف وجميع منتسبي وزارة الداخلية، على امتداد مواقع العمل الأمني في ربوع ليبيا، مثمنًا دورهم في البذل والعطاء من أجل أداء رسالتهم الوطنية بكل أمانة وإخلاص، وتنفيذًا للواجب الوطني، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أنه تولى في السابق مهام وزير الداخلية إبان حكومة الوفاق الوطني السابقة، مؤكدًا أن هذه التجربة كانت لها دروس مستفادة، أهمها ثقة المواطن في رجل الشرطة النظامي وعدم اقتناعه بأي كيانات أمنية هجينة.

وقال باشاغا: “إننا اليوم نحتفي بانضمام 1660 ضابطًا للمؤسسة الشرطية وترقية عدد من الضباط، وإننا عاقدو العزم على ترقية آخرين تقديرًا لامتثالهم وجهودهم وإخلاصهم وتحمل مسؤولياتهم الوطنية”.

وأكد باشاغا على أهمية دعم القطاع الأمني بكل الوسائل والإمكانات ورفع مستوى التسليح والتدريب والتأهيل وإدخال التقنيات العلمية الحديثة التي تسهم في رفع مستوى الأداء والكفاءة في مجابهة الجريمة.

ولفت باشاغا إلى أن خفض معدلات الجريمة ومنعها قبل وقوعها، يتطلب تضافر جهود كافة الوزارات والهيئات ومراكز الأبحاث للنظر في الظواهر الاجتماعية والأنماط السلوكية والنفسية للأفراد والمجتمع، التي تسهم بشكل كبير في الجنوح نحو الجريمة والعنف.