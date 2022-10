حكومة باشاآغا تعيد تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي

ليبيا – قرر مجلس وزراء الحكومة المكلفة من البرلمان إعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

قرار المجلس الذي يحمل الرقم “5” لعام 2022 والذي تلقت المرصد نسخة منه، نص على إعادة تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائبه سالم الزادمة، ووزير التخطيط والمالية ووزير العمل والتأهيل ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ووزيرة الدولة لشؤون المرأة.

