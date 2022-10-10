استمرار مفاوضات حسم «قاعدة الانتخابات» الليبية

تواصلت في ليبيا المساعي الرامية إلى استكمال مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» ومفاوضاتهما للوصول إلى «قاعدة دستورية» للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

وناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء أمس، في العاصمة طرابلس، مع ناجي مختار النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، آلية الوصول إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية، لإجراء انتخابات شاملة يشارك فيها الجميع على أسس ديمقراطية وقانونية.

وتزامن الاجتماع مع إطلاع النائب الثاني للمشري، عمر بوشاح، الأمين العام المساعد ومنسق البعثة الأممية ريزيدون زانينقا، على المواد التي تم التصويت عليها من قبل مجلس الدولة واعتمادها، وسبل الوصول إلى توافق حول المواد الخلافية بين المجلسين.

والتقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» نجلاء المنقوش، لمناقشة آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحتين المحلية والدولية.

وذكر مكتب اللافي أن الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس، استعرض آلية تنظيم العمل الدبلوماسي في السفارات بالخارج، وسبل تذليل كل الصعوبات التي تواجه الجاليات الليبية، وتسهيل كل الإجراءات لها، والعمل على تعزيز علاقات التعاون المشترك بين ليبيا والدول الشقيقة والصديقة في كل المجالات.

كما بحث اللافي مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، عبد الرزاق الخرماني، إجراءات تأمين المواقع النفطية التي تشمل الحقول النفطية والموانئ، واستمرار إنتاج النفط وتصديره وفق القوانين والآليات المعمول بها. وبحثا سير عمل الجهاز ودوره في تأمين المواقع النفطية وسبل تطوير أداء منتسبيه.

في غضون ذلك، قال رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إنه تسلم من لجنة خبراء القرآن الكريم نسخة من مصحف القرآن الكريم، سيتم إشهارها نهاية الشهر الحالي، بعد إجازته للبدء في الطباعة، نتيجة عمل استمر مدة 5 سنوات من المراجعة والتدقيق والرسم والتقييم من قبل لجنة موسعة من مشايخ وأساتذة القرآن الكريم من كل المدن الليبية.

وأوضح الدبيبة فى بيان وزعه مكتبه، أن أعضاء اللجنة شكروا دعمه بتخصيص الأموال اللازمة وإعطائهم الإذن بالتعاقد مع المطابع المتخصصة، ومتابعة إنجازه بعد توقف أكثر من 30 عاماً عن طباعته.

فى المقابل، تعهد رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية فتحي باشاغا لدى احتفاله أمس، بانضمام 1660 من الضباط الجدد بمناسبة يوم الشرطة بمدينة بنغازى بشرق البلاد، بدعم القطاع الأمني ورفع مستوى التسليح والتدريب والتأهيل وإدخال التقنيات العلمية لرفع مستوى الأداء والكفاءة في مجابهة الجريمة، واعتبر أن ما وصفها بالنماذج الأمنية المشوهة إلى زوال ولا يمكن أن تحقق أي أمن أو استقرار.

وأصدرت حكومة باشاغا، الذي تابع مع نوابه ببنغازي أداء الوزارات ولجان الأزمة، قراراً بتشكيل اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية بإشراف وزير الحكم المحلي. كما قررت إعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

في شأن مختلف، رصدت وسائل إعلام محلية ترتيبات لزيارة وشيكة يعتزم القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر القيام بها إلى مدينة سبها بجنوب البلاد خلال اليومين المقبلين، برفقة أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة، مشيرة إلى أن حفتر سيجتمع لاحقاً مع رؤساء الكتائب العسكرية في الجنوب، لمناقشة خطوات توحيد المؤسسة العسكرية وتطورات المشهد السياسي والعسكري.