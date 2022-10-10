رئيس جهاز مكافحة المخدرات يناقش في مالطا سبل مواجهة التهريب

زار رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا اللواء “عادل عبدالعزيز”، والوفد المرافق له، جمهورية مالطا، بحسب بيان صادر عن الجهاز اليوم الإثنين.

وناقش رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، و”موسى كنز” عضو إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية وعميد “عادل ضو” مدير إدارة المعلومات والتوثيق بالجهاز وعقيد “وليد قنيجيوة” مدير إدارة العلاقات والإعلام بالجهاز وعقيد “عمران الشايبي” مدير إدارة التعاون الدولي بالجهاز، مع نائب قائد الشرطة المالطية، سبل مواجهة تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وتناول الاجتماع، كيفية التعاون الأمني الموسع وتفعيل بنود الاتفاقية بين دولة ليبيا والجمهورية المالطية الموقعة سنة 1995 بشأن تهريب المخدرات والمؤاثرت العقلية وتفعيل بنود محضر الاجتماع لسنة 2009 وتفعيل نقطة الاتصال المباشر ، ومناقشة عدد من المواضيع الأمنية .

وفي ختام الاجتماع، تم تقديم درع لرئيس الجهاز والوفد المرافق له من قبل نائب قائد الشرطة المالطية، حيث قدم رئيس الجهاز درع الجهاز لنائب قائد الشرطة المالطية.