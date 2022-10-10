تواصل أعمال الصيانة بخط المياه المغذي للبريقة

العنوان-سرت

أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، مواصلة فريق الصيانة بالشركة أعمال إصلاح خط المياه المغذي لمدينة بريقة وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وانضم للجهود فريق الصيانة والتشغيل بخزانة الموازنة أجدابيا؛ لتسريع الأعمال، وذلك في ظل قلة الإمكانات اللوجستية والفنية، حسب بيان الشركة اليوم الاثنين.

وتوقعت الشركة الانتهاء من الإصلاحات، وفتح صمام التغذية الخاص بالخط مساء اليوم الإثنين.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن الناطق باسم جهاز النهر الصناعي، صلاح الساعدي، وقوع اعتداء على الخط بغرض تركيب وصلة غير شرعية.

وأدى الاعتداء إلى تسرب كميات كبيرة من المياه، وانقطاعها عن كامل المدينة، وفق الساعدي، الذي أشار إلى أن تلك الواقعة هي الخامسة من نوعها خلال 20 يوما فقط.