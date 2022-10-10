“الرئاسي” يعقد اجتماعاً موسّعاً لتناول ملابسات جريمة “صبراتة”

الوطن / رصد

عقد المجلس الرئاسي اجتماعًا موسّعًا، الإثنين؛ تناول خلاله ملابسات جريمة صبراتة التي أودت بحياة 15 مهاجرًا غير شرعي، ولوضع ترتيبات أمنية تضمن محاسبة المتورطين، وضمان عدم وقوع هذا النوع من الجراىم مجدّدًا.

وخلص الاجتماع إلى مجموعة نقاط، أهمها ضرورة محاسبة المتورّطين في جراىم الاتجار بالبشر، وإحالة المطلوبين إلى النيابة العامة، ورفع الغطاء الاجتماعي عن بعضهم؛ ضمانا لعدم الإفلات من العقاب، مع ضرورة دعم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية للقيام بواجبه على أكمل وجه.

وجدّد الرئاسي دعوته إلى المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي من أجمل تحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية، وعدم إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا، وعدم ترك ليبيا لتواجه أزمة الهجرة غير الشرعية وحدها.

وأكد الاجتماع على ضرورة تعاون المجتمع الدولي لتفعيل منظومة الرقابة الإلكترونية، وتدريب حرس الحدود الصحراوي والتنمية المكانية.

وضمّ الاجتماع كلا من رئيس الأركان العامة بالحيش الليبي، ووزير الداخلية المكلف، ورئيس جهاز المخابرات، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس جهاز المكافحة الهجرة غير الشرعية، وعمداء بلديات الساحل الغربي، ومدراء مديريات الأمن في الساحل الغربي.