القبض على المتهم الثاني في حادثة الجثث المتفحمة في صبراتة وتحرير 159 مهاجرا

أخبار ليبيا 24

ألقت الأجهزة الأمنية في صبراتة، اليوم الاثنين، القبض على المتهم الثاني في حادثة الجثث المتفحمة التي راح ضحيتها 15 مهاجرا غير شرعي.

وفي تصريحات صحفية قال وكيل النيابة بمكتب النائب العام علي زبيدة، إن الجهات الأمنية ألقت القبض على المتهم الثاني في حادثة صبراتة.

كما أكد زبيدة مداهمة خمسة مواقع لإيواء المهاجرين غير النظاميين، وتحرير 159 مهاجرًا، وضبط معدات وقوارب وأسلحة وأطقم نجاة.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، ألقت الجهات الأمنية القبض على أحد المتهمين بقضية قارب المهاجرين بمدينة صبراتة الذي أسفر عن مقتل 15 مهاجرًا غير نظاميين.

وكشفت التحقيقات المبدئية، التي أجراها مكتب النائب العام، أن 11 جثة متفحمة جرى العثور عليها من بين الجثث الـ15 على متن القارب، وبجوار مركب محترق يستخدم في تهريب المهاجرين، وأن المركب وضحاياه تعرضوا للرماية عمدًا، نتيجة خلاف بين عصابتي التهريب.

والجمعة الماضية أكد الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة انتشال عدد 15 جثة بعضها متفحم لمهاجرين غير شرعيين بعد حرق قاربهم على شاطئ البحر.

وأوضح الهلال الأحمر أن بلاغًا ورد من السلطات المحلية بوجود قارب على متنه جثث متفحمة وجثث خارج القارب سليمة عددهم خمسة عشر جثة.

وأفاد الهلال الأحمر صبراتة أن المتطوعين انتقلوا إلى عين المكان وتم انتشالهم جميعاً ووضعهم بثلاجة المستشفى لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وكشفت مصادر متطابقة أن الحريق في القارب تم عقب نشوب خلاف بين اثنين من مُهربي البشر انتهى بإطلاق أحدهما الرصاص على 15 مُهاجرًا، وقتلهم داخل قارب للهجرة غير الشرعية، ثم أضرم النيران في القارب.

وتعتبر مدينة صبراتة التي تسيطر عليها مليشيات التهريب من أكبر نقاط انطلاق المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا نحو أوروبا، حيث تم تسجيل الكثير من الجرائم في حق المهاجرين.