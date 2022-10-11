أبوجناح يشارك في اجتماعات منظمة الصحة العالمية بالقاهرة

شاركت ليبيا ممثلة في وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بوفد رسمي يترأسه رمضان أبوجناح، في اجتماعات الدورة التاسعة والستين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة حتى الثالث عشر من الشهر الجاري.

ويحضر الاجتماعات التي بدأت الاثنين، مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسيوس، والمدير الإقليمي للمنظمة أحمد بن سالم المنظري، وعدد من وزراء الصحة بدول الإقليم وممثلي الهيئات الدولية والإقليمية والخبراء والمستشارين.

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وتبحث الاجتماعات قضايا استراتيجية ومناقشات وأوراق تقنية وصحية وتقارير مرحلية متعلقة ببلدان إقليم شرق المتوسط كالشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة، واستئصال شلل الأطفال، وأنظمة معلومات المستشفيات، وفيروس العوز المناعي المكتسب، والصحة الرقمية وغيرها، وفق بيان لوزارة الصحة على «فيسبوك».

وتجتمع ‏اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط كل عام في شهر أكتوبر، وتناقش الدول الأعضاء خلال دورات انعقاد اللجنة الإقليمية السياسات والأنشطة والخطط المالية الإقليمية، وتقرها.

رمضان أبوجناح يشارك في اجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بالقاهرة، الإثنين 10 أكتوبر 2022 (وزارة الصحة)