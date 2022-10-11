القبض على المتهم الثاني في حادثة الجثث المتفحمة في صبراتة

العنوان-صبراتة

أعلن وكيل النيابة بمكتب النائب العام، علي زبيدة إلقاء الأجهزة الأمنية في صبراتة، اليوم الاثنين، القبض على المتهم الثاني في حادثة الجثث المتفحمة التي راح ضحيتها 15 مهاجرا غير شرعي.

وفي تصريحات صحفية قال زبيدة، أنه تم مداهمة خمسة مواقع لإيواء المهاجرين غير النظاميين، وتحرير 159 مهاجرًا، وضبط معدات وقوارب وأسلحة وأطقم نجاة.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، ألقت الجهات الأمنية القبض على أحد المتهمين بقضية قارب المهاجرين بمدينة صبراتة الذي أسفر عن مقتل 15 مهاجرًا غير نظاميين.

وكشفت التحقيقات المبدئية، التي أجراها مكتب النائب العام، أن 11 جثة متفحمة جرى العثور عليها من بين الجثث الـ15 على متن القارب، وبجوار مركب محترق يستخدم في تهريب المهاجرين، وأن المركب وضحاياه تعرضوا للرماية عمدًا، نتيجة خلاف بين عصابتي التهريب.