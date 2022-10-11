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قشوط: الحكومات وفرت الحماية لـ”مليشيات المهاجرين”

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أكد المحلل السياسي، محمد قشوط، أن الحكومات المتعاقبة كافة منذ عام 2012، وفرت الحماية للمليشيات التي تتاجر بالمهاجرين وتعمل على تهريبهم.

وقال قشوط، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن المليشيات التي تتاجر بالمهاجرين تتخذ من مدن “الزاوية والخُمس وصبراتة وزوارة” قواعد انطلاق لقوارب الهجرة نحو أوروبا.

وأشار إلى أن “خط الشويرف” في جنوب ليبيا و”بني وليد” في شرق جنوب طرابلس، يعدان من الممرات الرئيسية لتدفق المهاجرين القادمين من حدود تشاد والنيجر وغيرها من الدول الإفريقية.

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الوطن الليبية

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