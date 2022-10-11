سفير ليبيا لدى أوكرانيا يدعو الجالية الليبية للحذر من القصف الصاروخي  

أخبار ليبيا 24

طالب سفير ليبيا لدى أوكرانيا، عادل عيسى، اليوم الإثنين، الجالية الليبية المقيمة في عدة مدن من بينها العاصمة كييف بأخذ الحيطة والحذر، نتيجة القصف الصاروخي المكثف الذي هز مدنا أوكرانية صباح اليوم.

وقال السفير الليبي، في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 : “على أبنائنا المقيمين والطلبة في العاصمة كييف ومدن لفيف وبولتافا والدنيبرو، والمدن الأخرى، أخذ الحيطة والحذر”، مطالبا إياهم بالتواصل مع السفارة في أي ظرف.

وأوضح عيسى، أن غالبية الجالية والطلبة خرجوا في السابق، ولكن هناك عدد فضل البقاء لأسباب خاصة، وهناك طلبة عادوا بشكل فردي قبل شهر خوفًا على مستقبل دراستهم، ونحاول حثهم على الخروج نتيجة لتصعيد العمليات العسكرية.

من جهتها قالت الشرطة الأوكرانية إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 12 آخرون في قصف صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الإثنين.

وقالت الشرطة في بيان على صفحتها على فيسبوك “معظم الضربات كانت في وسط العاصمة”، وأضافت “في الوقت الحاضر من المعروف إن 12 أصيبوا وقتل خمسة أشخاص”.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيزي، عن سقوط ضحايا في التفجيرات التي هزت مدن أوكرانية ويناشد شعبه بالبقاء في الملاجئ.

ووقعت الضربات الأخيرة على كييف في 26 يونيو. وتأتي هذه الهجمات بعد يوم من انفجار ضخم ألحق أضرارًا بالجسر الذي يربط روسيا بمنطقة شبه جزيرة القرم التي ضمتها إليها، وهي طريق إمداد رئيسي لقوات موسكو في جنوب أوكرانيا.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على وسائل التواصل الاجتماعي “عدة انفجارات في حي شيفتشينكيفسكي بوسط العاصمة”.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن خدمات القطارات في كييف وجميع محطات مترو الأنفاق توقفت وتستخدم حاليا كملاجئ.