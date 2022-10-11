مفوض شؤون اللاجئين: نرغب في تحويل بلدين مجاورين لليبيا إلى مناطق لصد الهجرة

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ” فيليبو غراندي ” ، أن أغلب المهاجرين غير النظاميين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في أفريقيا، مؤكدًا أن الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على أزمة اللاجئين.

وقال الدبلوماسي الإيطالي في مقابلة مع موقع «وست فرنس» الفرنسي، اليوم الإثنين على هامش زيارته إلى باريس، إن منطقتي «القرن الأفريقي والساحل» تمثلان مصدر «قلق كبير» بالنسبة للهيئة الأممية؛ لأن «هذه أزمات إنسانية لها بُعد قوي يتمثل في النزوح القسري والصراع وتأثير تغير المناخ، وهو ما يخلق أزمات معقدة للغاية»، حيث «غالبًا ما يأتي الأشخاص الذين يصلون إلى أوروبا عبر ليبيا من هاتين المنطقتين»..

كما دعا فيليبو غراندي إلى عدم التضحية بالمساعدات الإنسانية من أجل التقشف، مبينًا أن الحرب في أوكرانيا أثرت على أزمات أخرى، فبعد إجرائهم تحليلًا ماليًا لعمليات الأمم المتحدة في يونيو تبين أن 12 منها كانت ضعيفة التمويل في العام 2022

ويعتقد غراندي أنه «إذا لم ننجح في حل الأسباب الجذرية لهذه الأزمات، فسيظل لدينا دائمًا المزيد من هذه النزوح نحو الدول الغنية».

كما أكد المفوض الأممي رغبتهم في تحويل بلدين مجاورين لليبيا إلى مناطق لصد الهجرة، مثل تشاد والنيجر، منبهًا إلى أن «الوضع في منطقة الساحل مقلق للغاية. في حين أن بلدًا مستقرًا نسبيًا مثل النيجر يمكن العمل فيه، وهناك دولتان فوضويتان أيضًا تقريبًا، حيث وصول المساعدات الإنسانية خطير وصعب، وهما بوركينا فاسو ومالي».