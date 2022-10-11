اللافي والمنقوش يبحثان آلية تنظيم العمل الدبلوماسي في السفارات

العنوان-طرابلس

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الاثنين، مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، آلية تنظيم العمل الدبلوماسي في السفارات في الخارج.

جاء ذلك خلال لقاء المنقوش واللافي لمناقشة آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية والدولية.

وبحث الاجتماع أيضا سبل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الجاليات الليبية، وتسهيل كافة الإجراءات لها.

كما بحث الطرفان العمل على تعزيز علاقات التعاون المشترك بين ليبيا والدول الشقيقة والصديقة في كافة المجالات.