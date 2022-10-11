الزائدي: القطاع الصحي «عاجز» وغارق في الفساد

قال رئيس حزب الحركة الوطنية مصطفى الزائدي، إن القطاع الصحي في ليبيا عاجز عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد الزائدي، عبر حسابه على “فيسبوك”:” أن القطاع الصحي في ليبيا يعجز عن تقديم الخدمات الأساسية”.

ولفت الزائدي، إلى أن القطاع الصحي تفتقر مرافقه إلى أبسط المستلزمات والأدوية ، وحالة فوضى تضرب إداراتها”.

وأوضح:” القطاع الصحي يعاني من انهيار برامج التعليم المستمر، في وقت تهدر فيه أموالاً طائلة على العلاج بالخارج، وينشط فيه المجرمون الذين يغرقون البلد بالأدوية والمستلزمات الفاسدة”.