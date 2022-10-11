“موظفو الكهرباء محبطون”.. نقابة الكهرباء تناشد بتحسين مرتبات العاملين

الوطن|رصد

كشف رئيس نقابة العاملين بالشركة العامة للكهرباء أبولقاسم البوعيشي عن وجود أكثر من 42 ألف موظف بشركة الكهرباء أصيبو بخيبة الأمل كبيرة في ضل عدم توفر معدات الأمن والسلامة لهم وتوفير التأمين الصحي وتحسين أوضاع المرتبات.

وأعرب البوعيشي عن استغرابه من غياب رئيس مجلس إدارة الشركة عن إحتفالية الكهرباء قائلا إن ذلك يضع اشارة استفهام.

وحمل رئيس النقابة معاناة الموظفين في كل المناطق من نقص الإمكانيات والمعدات مششدا على ضرورة إجابة رئيس مجلس إدارة الشركة على تساؤلات الموظفين والعاملين بالشركة.